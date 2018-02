Violenza sessuale su una studentessa: professore 60enne arrestato

La scorsa settimana, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 60enne, insegnante di scuola secondaria di primo grado, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata. La misura è stata disposta dal gip di Trieste, che ha accolto la richiesta avanzata della Procura delle Repubblica a conclusione di una rapida quanto completa istruttoria portata avanti dall’Arma a seguito della denuncia di violenza da parte di una giovane studentessa.

La ragazza, appena diciottenne, frequenta un corso per parrucchiera in un istituto professionale del capoluogo giuliano. Alla fine di gennaio si è presentata dai Carabinieri per denunciare le molestie subite dall’uomo che, offertosi come “modello” in occasione di un’esercitazione di taglio maschile, durante la prova ha iniziato a farle apprezzamenti sull’aspetto fisico. I complimenti sono rapidamente degenerati in una serie di pesanti commenti a sfondo sessuale e, infine, in veri e propri palpeggiamenti delle parti intime.

I riscontri acquisiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno consentito di accertare le responsabilità in capo all’insegnante, che è accusato di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto all’interno dell’istituto di formazione frequentato dalla vittima.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.