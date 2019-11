Violenza sessuale in Italia, Trieste è prima per denunce

Trieste è prima in Italia per numero di violenze sessuali denunciate. Il dato, che non aggiunge alcuna novità rispetto alle tradizionali classifiche che puntualmente appaiono sui giornali nazionali, è stato ricordato dal Censis sulla base del progetto "Respect Stop Violence Against Women" e in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma lunedì 25 novembre. Al secondo posto Bologna e al terzo invece Rimini.

All'elaborazione dei dati ha contribuito anche il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.