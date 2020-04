Virus "stabile" in Fvg ma a Trieste gli unici quattro decessi in regione

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.025, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.421, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 145. Si registrano 4 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 289 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (153 casi); seguono Udine (71), Pordenone (61) e Gorizia (4). Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.252 infettati; seguono Udine con 951, Pordenone con 634 e Gorizia con 186. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Sono 11 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 109 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.050.

