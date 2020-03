Visite oncologiche gratuite sospese: esauriti i posti disponibili

"Per il rilevante e immediato successo riscontrato dal Progetto di prevenzione oncologica “Donne in Salute”, che prevedeva l'effettuazione gratuita di accertamenti ginecologici e al seno alla Casa di Cura “Sanatorio Triestino”, l'iniziativa, che era stata promossa dall'Assessorato comunale alle Pari Opportunità su proposta della Commissione Pari Opportunità dell'Ente, ha dovuto venir sospesa per l'esaurimento in breve tempo del pur notevole numero di visite disponibili". Lo ha annunciato il Comune di Trieste.

"Le tantissime e a tratti incessanti telefonate pervenute all'ufficio prenotazioni della struttura sanitaria di via Rossetti hanno reso necessaria a un certo punto la sospensione delle stesse. E ciò nonostante che i posti siano stati praticamente raddoppiati grazie alla sensibilità dei medici del “Sanatorio Triestino” che l'Assessorato e la Commissione Pari Opportunità del Comune desiderano con l'occasione vivamente ringraziare".