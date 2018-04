“Visitiamo il Municipio”: esauriti i posti per la visita al palazzo municipale del 14 aprile

Il Comune informa che sono già tutti esauriti i posti disponibili, su prenotazione obbligatoria, per l'edizione dell'iniziativa “Visitiamo il Municipio” in programma sabato 14 aprile. Un progetto che vede nell'apertura al pubblico di luoghi significativi per il governo e lo sviluppo della città il rafforzamento delle relazioni con la Comunità, un'iniziativa che è stata inaugurata negli anni 90 e ha visto negli ultimi 2 anni numerose riedizioni proposte anche più volte durante l’anno, in occasione delle quali si è registrato il tutto esaurito rendendo necessario una frequente riproposizione dell’iniziativa per venire incontro alle numerose richieste di visita.