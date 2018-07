Lavoro: in 5 anni emigrate 20000 persone

20.000 corregionali sono emigrati all'estero negli ultimi 5 anni. Questo il dato pubblicato dalla Fondazione Migrantes che ha evidenziato come una persona su due ha deciso di trasferirsi in un altro paese.

Trieste

Tra i tanti comuni interessati dal fenomeno, Trieste spicca per partenze: sono infatti circa 28.000 i triestini che vivono ormai da anni in paesi dell'Unione Europea ma non solo. Un dato che fa riflettere è che la cifra degli emigranti è all'incirca pari al numero di persone che la città ha perso negli ultimi 25 anni, facendo sfiorare a Trieste il muro dei 200.000.

I pensionati che ritornano

L'altra istantanea, che fa parte del fenomeno, è quella rappresentata dal ritorno in regione di moltissimi pensionati, da decenni residenti all'estero.

La crisi

Il fenomeno delle partenze è da ricercarsi sicuramente all'interno della crisi economica e delle prospettive di lungo periodo che altri mercati del lavoro - e sicuramente quelli specializzati, post accademici etc - sono in grado di offrire rispetto a quello italiano.