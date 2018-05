Voglia di Barcola o Pedocin? Da Soks arriva la nuova linea di costumi made in Italy (FOTO)

Se vi siete fatti conquistare dalle loro calze, non potrete non innamorarvi della nuovissima linea di costumi per lui e per lei lanciata da Soks. Vi aspettano limoni, palme, fulmini e non solo! Sono infatti ben 13 le fantasie da donna, e 12 quelle da uomo.

Bikini o intero per lei con due modelli di slip e due di top (dalla 38 alla 46) molto versatili grazie all'imbottitura rimovibile e il fiocco che si adatta a tutte; boxer modello classico in 4 taglie per lui.

Creatività, originalità e soprattutto qualità contraddistinguono il marchio bresciano che vanta una produzione esclusivamente italiana e che proprio un anno fa ha aperto proprio a Trieste il suo secondo punto vendita. «Siamo molto soddisfatti. Amo questa città, le sue vie, il suo mare. Abbiamo avuto un ottimo riscontro soprattutto dal pubblico maschile» ha spiegato Federico Ongaretti, il capo progetto di Skos, parlando dello store in via delle Torri, 2. «La città si sta sviluppando a livello turistico molto in fretta. Ovunque vada Trieste è tra le prime mete da visitare in Italia. Siamo orgogliosi di averla scelta».

«Per quel che riguarda l'idea dei costumi, devo dire che era già nell'aria quando abbiamo cominciato questa avventura. Principalmente volevamo continuare ad entusiasmare i nostri clienti anche nel periodo estivo. Ho sentito che i triestini amano Barcola. Piace anche a me, ci faccio delle lunghe passeggiate. Mi hanno raccontato anche del Pedocin. Trovo buffa l'idea di dividere la spiaggia tra uomini e donne ma allo stesso tempo mi affascina. Trieste è anche Storia».

E i prossimi obiettivi? «Ad Ottobre avremo l'intimo. Sarà una collezione un più semplice ma non mancherà il tocco magico e creativo di Soks!»

Non vi resta che scegliere il vostro preferito! Noi li abbiamo testati: oltre ad essere bellissimi e comodissimi, si adattano a tutte le forme! Siamo prontissimi per le prime giornate di sole, e voi?