Volo fatale da 10 metri a San Vito: si cercano i parenti della vittima

Continuano le operazioni dei Carabinieri di Trieste per ricostruire quanto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16 di giovedì 5 aprile, all'ingresso della galleria di San Vito: come noto una donna ha perso la vita in seguito a un volo fatale da circa 10 metri. L'impatto violento di testa con l'asfalto non le ha lasciato scampo e l'intervento degli operatori del 118 (chiamati da una passante) non ha potuto che constatarne il decesso.

Si tratta di una donna di 61 anni, ma contrariamente alle prime indiscrezioni, non si tratterebbe della gattara della zona, ma di una signora rumena. I Carabinieri hanno interessato il Consolato per risalire ai parenti della vittima al fine di comunicargli il tragico evento che al momento è appunto trattato come una fatalità, non un suicidio né peggio.