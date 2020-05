I volontari sorvegliano le stazioni, più passeggeri ma senza assembramenti (FOTO)

Nel primo giorno della cosiddetta fase 2 la Protezione civile Fvg coordinerà 12 volontari, tra cui Carabinieri e Vigili del Fuoco, per controlli nella Stazione centrale di Trieste, al fine di verificare le distanze di sicurezza e dare informazioni sull'emergenza ai viaggiatori. Come ha dichiarato ieri il vicegovernatore Riccardo Riccardi saranno anche fornite mascherine a chi ne avesse una in condizioni non più idonee. In Friuli Venezia Giulia l'iniziativa per il momento viene realizzata solo a Trieste. Come rileva Ansa, il flusso dei passeggeri è in crescita ma senza assembramenti, ritardi o disguidi. In alcuni convogli sono stati segnati i posti a sedere non utilizzabili. Ancora non operativi i collegamenti Freccia e Intercity mentre è aumentata fino al 60% la frequenza per i treni regionali.

