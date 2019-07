Medaglia del Comune all'associazione di volontariato culturale "Città viva"

L'Associazione di Volontariato culturale “Cittaviva” riceve la Medaglia bronzea del Comune di Trieste in occasione del trentennale della fondazione, alla presenza dell'intero direttivo, guidato dal presidente Giuseppe Di Candia, il Vicesindaco Paolo Polidori, che ha conferito l'onorificenza a nome dell'intera Amministrazione cittadina e del Sindaco Dipiazza.

Alti mertiti civili

Nel corso della cerimonia, svoltasi nel tradizionale Salotto Azzurro del Municipio, alla presenza della direttrice dei Civici Musei Laura Carlini Fanfogna, sono stati ricordati gli alti meriti civili di un sodalizio che, sorto nel luglio 1989, per impulso di tre donne, Vilma Belsasso, Vanda Trebbi e Luciana Zuccheri, con un precipuo fine di “difesa ambientale cittadina” in particolare contro il degrado delle zone storiche, curando e restaurando i parchi e i giardini della città (promuovendo importanti interventi, ad esempio nel Parco della Rimembranza e al Giardino Pubblico “de Tommasini” di via Giulia), ha poi ampliato nel corso degli anni il proprio impegno estendendolo al settore culturale e specificamente alla cura delle biblioteche cittadine (riordino degli archivi, dei lasciti, delle raccolte, catalogazione dei libri, dei materiali documentari, inserimento informatico), per iniziare infine, ancora successivamente, una proficua e fattiva collaborazione con gli enti museali cittadini per l'accoglienza dei visitatori, il servizio nelle sale didattiche, sorveglianza, visite guidate, anche in lingua straniera. Pubblicando inoltre tutta una serie di importanti volumi strettamente legati alla sua attività e alle peculiarità del nostro territorio.

Polidori: "Un esempio tra i più validi del ruolo di un autentico volontariato"

Il Vicesindaco Polidori ha “omaggiato” i rappresentanti di “Cittaviva” indicandoli come “un esempio tra i più validi del ruolo di un autentico volontariato, svolto con passione e tanta disponibilità e rivolto unicamente alla divulgazione della cultura e al maggior bene della Città. E perciò meritevole di venir sostenuto in tutti i modi, anche in quanto, in molti casi, “Cittaviva” si dimostrata un utile, fondamentale supporto delle attività culturali del Comune.” Un sentito grazie a “Cittaviva” anche dalla direttrice Laura Carlini Fanfogna che ha sottolineato “l'assoluto amore per la cultura e per la Città dei suoi volontari, che ormai costituiscono una presenza assolutamente indispensabile per le nostre istituzioni museali”.

Di Candia: "Impegno nel promuovere la città"

Il presidente Di Candia ha replicato ringraziando a sua volta il Comune e i suoi vertici per l'appoggio sempre assicurato a un'Associazione “il cui unico fine è far conoscere di più e far amare la nostra Città, valorizzandone i siti, in primis i molti preziosi quanto ancora poco conosciuti di cui disponiamo. E tutto ciò – ha concluso – diventa ancor più importante in una Trieste dove il turismo, e il turismo culturale in particolare, sono in forte crescita e rappresentano una vera, rilevante risorsa per una città che ha ripreso a muoversi”. La consegna da parte del Vicesindaco Polidori della simbolica Medaglia bronzea e le immancabili foto ricordo in Salotto Azzurro hanno concluso la significativa cerimonia.