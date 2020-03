Il volontariato dei giovani ai tempi del coronavirus con la "riprogettazione virtuale"

In un momento come quello attuale - in Italia e in tutto il mondo - risulta decisivo riuscire a mobilitare la società civile, appellandosi alla solidarietà e alla disponibilità dei singoli di compiere dei sacrifici per il bene comune. Il volontariato ai tempi del Coronavirus, però, non è solo quello legato all’emergenza, ma anche quello dei giovani che dimostrano pronta capacità di reazione al nuovo contesto, mettendosi in azione in prima persona.

Lo dimostrano i progetti “Giovani Volontari in Azione” e la “Fiera del Volontariato e sostenibilità” messi in campo dall’associazione Mondo 2000 del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che a causa delle restrizioni che si sono rese necessarie per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus sono stati ripensati in forma digitale. Entrambe le iniziative mettono in relazione i giovani con associazioni e enti del Terzo Settore, per diffondere le numerose opportunità di volontariato a disposizione dei giovani del territorio.

Da un lato “Giovani Volontari in Azione”, un progetto nato, insieme ad altri 11 partner dall’esperienza di Open Door, che sposta on line, già da oggi venerdì 27 marzo, le sue attività volte ad attivare HUB territoriali per offrire ai ragazzi di tutta la regione la possibilità di sperimentare la co-progettazione e lo sviluppo strutturato di progetti di volontariato, stimolando quel desiderio di intervento nella soluzione di problemi legati al loro territori.

Dall’altro lato, la “Fiera del Volontariato” organizzata ogni anno in primavera sempre da Mondo 2000 al Collegio di Duino, che quest’anno dedica la giornata al tema della sostenibilità ambientale, incentrando le attività sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG - Sustainable Development Goals). L’efficacia dell’evento è data in larga misura dall’utilizzo della peer to peer education, l’educazione tra pari. Sono, infatti, gli studenti del Collegio a condividere con quelli del FVG il loro entusiasmo per il volontariato, i motivi che li spingono a dedicarsi al lavoro nel sociale e il potenziale del volontariato per stimolare la propria autostima e la consapevolezza di sé e della società in cui vivono. La sua Va edizione, prevista per sabato 28 marzo e rinviata al prossimo anno scolastico, manterrà però, grazie agli studenti del Collegio, un elemento di continuità con l’iniziativa che doveva vederli protagonisti assieme ai compagni delle scuole del territorio.

A partire da ieri, 28 marzo, e per qualche settimana, infatti, gli studenti propongono una serie di anteprime “virtuali” della Fiera della Sostenibilità. La piattaforma online su cui è migrata a fine febbraio tutta l’attività didattica del Collegio, ospiterà un incontro con l’antropologa Sabina Kienzel, animatrice presso il Collegio di un’attività pomeridiana di video- making e ricerca etnografica. Inoltre, saranno diffusi sul profilo Instagram dedicato alle attività co- curricolari del Collegio “@casportfoliouwcad” e sulla pagina Facebook del Collegio, una serie di video a tema, realizzati sia da associazioni che collaborano con Mondo 2000 (UNICEF Italia, UNHCR Italia, WWF Trieste, Amnesty International Trieste e CLIC Trieste), sia da docenti, studenti e amici del Collegio, che tratteranno tematiche quali, l’architettura resiliente, l’acqua come risorsa primaria in Nigeria, la criminalità organizzata e la narrazione attraverso l’arte dei problemi trattati nei 17 SDG: istruzione, povertà, fame, diseguaglianze, questioni di genere, ecc.

Tutte le informazioni per seguire gli eventi e i materiali multimediali di questa anteprima della Fiera della Sostenibilità sono disponibili sul sito del Collegio www.uwca.it

Per ulteriori informazioni contattare: email: mondo2000@uwcad.it

