Wärtsilä: raggiunto l'accordo con i sindacati

Raggiunto l'accordo tra la direzione Risorse Umane di Wärtsilä Italia e i rappresentanti sindacali del coordinamento FIM-FIOM-UILM e i segretari nazionali. L’incontro odierno riguardava le modalità e gli strumenti per gestire il piano di riorganizzazione annunciato nei mesi scorsi, che interessa quaranta posizioni lavorative, per la maggior parte inquadrate nel settore impiegatizio.

Il confronto, impegnativo e serrato, ha portato ad un accordo all’interno del quale sono state definite quali strumenti della riorganizzazione, le uscite volontarie incentivate, l’accompagnamento ai requisiti pensionistici di legge e la ricollocazione del personale in eccedenza anche con percorsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.

“L’accordo siglato oggi - ha commentato il Presidente di Wärtsilä Italia Andrea Bochicchio - è il risultato di una serie di incontri tecnici portati avanti con grande senso di responsabilità e impegno tra le parti, a partire dallo scorso aprile: la soluzione identificata concilia la necessità di conseguire la riduzione di personale con quella di supportare le persone coinvolte, riducendo in generale l’impatto sociale del piano. La trattativa non è stata semplice; abbiamo apprezzato le organizzazioni sindacali per l’impegno e la volontà di aver cercato la migliore soluzione per i colleghi coinvolti nella riorganizzazione. Un impegno che abbiamo mediato e oggi condiviso, tenendo conto della necessità di raggiungere gli obiettivi della riorganizzazione stessa”.