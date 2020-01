La Wartsila premiata per aver promosso la salute nell'ambiente di lavoro

Premiata dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale la Wartsila Italia, per aver favorito buone pratiche di promozione alla salute. Lo stabilimento con sede a Bagnoli della Rosandra è quindi tra le otto aziende che hanno applicato il modello della rete WHP FVG e che stamattina hanno ricevuto l'onorificenza nella sala Convegni di Pordenone. Come riporta Telefriuli, in Regione sempre più realtà industriali e commerciali stanno manifestando interesse per il programma che prevede ogni anno una rendicontazione da parte dell'ASFO sulle buone pratiche attivate per migliorare la salute dei lavoratori.

Sono state quindi premiate le aziende che si sono impegnate a creare per i dipendenti le condizioni di fare scelte salutari, promuovendo un’alimentazione sana ed equilibrata, l’attività fisica, prevenzione di patologie osteo-articolari, interventi mirati alla mobilità sicura e sostenibile e al benessere conciliazione vita-lavoro. Il tutto secondo la logica, sempre più popolare, per la quale il successo futuro delle organizzazioni lavorative dipenderà dall’impiego di lavoratori ben qualificati, motivati e in buona salute.

Presenti il Vicepresidente della Regione e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, il Direttore Generale Asfo, Joseph Polimeni, del Presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti, di Barbara Alessandrini della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Regione. Le altre aziende premiate: Electrolux Italia S.p.A. - stabilimento di Porcia (PN), Gruppo Luci (Labio Test S.r.l., Elle Partecipazioni S.r.l., Gesteco S.p.A.) di Povoletto (UD), Parmalat S.p.A. - stabilimento di Campoformido (UD), Policlinico S. Giorgio S.p.A. di Pordenone, Savio Macchine Tessili S.p.A. di Pordenone.