Esuberi in Wärtsilä: la Direzione incontra i sindacati FIM-FIOM-UILM

La Direzione di Wärtsilä Italia, dopo aver presentato il piano di riorganizzazione che coinvolge in totale 40 posizioni lavorative, di cui 34 a Trieste e 6 a Genova, ha incontrato i rappresentanti sindacali del Coordinamento FIM-FIOM-UILM.

L’incontro ha visto una analisi dettagliata della situazione, in relazione alle funzioni e agli uffici interessati. Wärtsilä Italia ha definito con i sindacati un’agenda di ulteriori incontri specifici tra la Direzione risorse umane e le Organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di approfondire le singole posizioni in eccedenza e possibili soluzioni.

Nell’esplicitare il Piano di riorganizzazione, Wärtsilä Italia ha confermato che le sedi di Napoli e Taranto non evidenziano posizioni in esubero. “Il nostro obiettivo - ha dichiarato il presidente di Wärtsilä Italia, Andrea Bochicchio - è quello di trovare in tempi brevi le migliori soluzioni, con il massimo rispetto per le persone coinvolte nel Piano di riorganizzazione, auspicando un costruttivo dialogo con le parti sindacali”.