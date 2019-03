Una spettacolare webcam a 360 gradi tra Carso e mare

Una webcam (qui il link) che in tempo reale in streaming permetterà di perlustrare tutto il Golfo di Trieste, il Carso e parti della Alpi Giulie, delle Alpi Dinariche delle coste dell'Istria settentrionale e della Laguna di Grado. Un progetto che oggi è realtà e che è stato ideato da Radio Punto Zero Tre Venezie in collaborazione con karsolink (https://karsolink.com). La webcam è posizionata in località Conconello in una posizione ideale per coprire a 360° dal ciglione carsico e senza ostacoli una vasta zona.

I luoghi

Vedute a campo aperto si alternano a zoomate accuratamente studiate a tavolino per regalarci dettagli ad ottima risoluzione di Grado, il Colle di San Giusto a Trieste, il campanile di Pirano (Slovenia), il castello di Miramare ed il santuario di Monte Grisa, oltre a vari ingrandimenti sulla città di Trieste. Nel settore interno, invece, suggestive le vedute sul Monte Slavnik-Taiano (Slovenia), sul Tabor di Col, in Comune di Monrupino, e sul complesso del Monte Canin con visibili gran parte delle Alpi Giulie.