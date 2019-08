Wolf Bukowski "sfida" il Comune di Monfalcone, in piazza nonostante il divieto

La presentazione del libro "La buona educazione degli oppressi" a Monfalcone è confermata per oggi, 30 agosto, alle 18:30 in piazzetta Montes, nonostante il divieto del Comune di Monfalcone. La notizia è stata diffusa dal collettivo Wu Ming in questo articolo. Il Comune, infatti, avrebbe negato al coordinamento Monfalcone Meticcia il permesso di occupazione di suolo pubblico per presentare il libro di Wolf Bukowski in quanto, in quella giornata, era prevista un'iniziativa concomitante di cui, stando a quel che è stato riportato da Wu Ming, non c'è alcuna traccia.

La seconda motivazione per cui è stato emesso il diniego, è che l'occupazione del suolo pubblico è stato richiesto nove giorni prima, anzichè 90, come previsto da una delibera dello stesso comune. Come spiegato dal collettivo, questo anticipo "taglia fuori ogni iniziativa che sia legata ad avvenimenti dell’attualità, oppure che sia promossa da realtà di base, che non hanno concretamente la possibilità di una programmazione così a lungo termine, non hanno impiegati addetti alle pratiche burocratiche, eccetera".

Inoltre, il collettivo trova insensato un anticipo di questo tipo per iniziative che comprendono "qualche panca e il pubblico non oceanico della presentazione di un libro", per le quali "non ci dovrebbe essere alcuna formalità necessaria". Per questo ed altri motivi che potete leggere a questo link la presentazione si terrà comunque.