I Wooden Legs ad un passo dal Festival Ortigueira: la band triestina vola in semifinale

I triestini Wooden Legs sono stati selezionati tra i dieci semifinalisti del concorso Runas che porterà tre band a suonare nel 2021 al Festival Ortigueira, evento musicale tra i più importanti in Spagna e punto di riferimento mondiale per la musica folk e celtica. C'è tempo fino a mercoledì 8 luglio per votarli sul sito https://festivaldeortigueira.com/es/runas. Già nel 2016 i Wooden Legs erano riusciti ad aggiudicarsi la finale, arrivando secondi per un punto soltanto e tuttora sono l'unica band italiana ad aver calcato quel palco. Ci riprovano quindi quest'anno, presentando i brani del nuovo cd “Animali” uscito pochi giorni prima del lockdown, nell'anno del record di partecipazioni, sfidando gruppi provenienti da tutto il mondo.