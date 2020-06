Writer imbratta via Madonna del Mare: indaga la Polizia (FOTO)

Ha lasciato il segno del suo passaggio lungo via Madonna del Mare "marchiando il territorio" con la sua firma. Un writer "anomalo" che ha usato un grosso pennarello indelebile al posto della consueta vernice spray e nella notte tra il 5 e il 6 giugno ha imbrattato diversi esercizi commerciali lungo la via, tra cui le vetrine di alcuni ristoranti, i cassonetti, la residenza Mademar e lo studio fisioterapico Gammeri. Proprio dal titolare Antonio Gammeri parte la segnalazione corredata di video, che ritrae l'uomo mentre porta furtivamente a termine l'"impresa" e poi la documenta con una fotografia. È stata sporta denuncia alla Polizia, alla quale è stato anche consegnato il video. Le indagini sono in corso.

