Wtc Trieste: firmato accordo con il Wtc Las Vegas al Consumer Electronics Show 2018

Arrivano sviluppi molto interessanti per la missione triestina al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas, in pieno svolgimento in questi giorni in Nevada. Il Ces è senza ombra di dubbio la più importante fiera mondiale per quanto riguarda la tecnologia, a Las Vegas il Word Trade Center Trieste è rappresentato dal presidente Enrico Samer e dal Ceo Cristina Sbaizero.

Una presenza particolarmente fruttuosa, perché nella giornata di venerdì 12 gennaio, nella cornice del Las Vegas Convention Center, è stato firmato un significativo accordo di collaborazione tra la Consumer Technology Association, il Las Vegas Convention e Visitors Authority, il Wtc Las Vegas e appunto il Wtc Trieste.

Un “memorandum of understandig” che – oltre ad essere stato presentato ai media statunitensi nel corso di un’elegante conferenza stampa – prevede una serie di rilevanti punti di intesa.

Intanto perché il Wtc Trieste rappresenta a livello nazionale un partner strategico per il Wtc Las Vegas, considerato che la delegazione italiana presente al Ces 2018 - per la prima volta in forma massiccia e coordinata - è di 120 partecipanti, tra espositori e stampa specializzata.

Una visibilità di alto livello offerta alle nostre Startup, accanto a marchi dell’elettronica di consumo di fama mondiale. Poi, nello specifico, i due Wtc attraverso l’accordo andranno a sviluppare e promuovere percorsi formativi nell’ambito del commercio internazionale, e altri servizi a supporto di commercio e distribuzione, per incrementare la presenza delle aziende italiane e aumentare ulteriormente il numero di visitatori internazionali al Ces.

Infine, Trieste è stata presentata al Ces di Las Vegas come “porta di accesso” ai mercati europei per la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico, provenienti in particolare da mercati del Nord America ed Estremo Oriente, grazie alle peculiarità delle Zone Franche portuali e dell’eccellente sistema logistico.

La missione triestina in Nevada è un successo: si parla già di presenza almeno raddoppiata di Startup italiane al Ces 2019 grazie alla collaborazione tra il Wtc Trieste e il Wtc Las Vegas.