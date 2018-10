WWF Miramare: cercasi volontari per ripulire la spiaggetta delle ex Scuderie

Il WWF Miramare cerca volontari per ripulire la spiaggetta delle ex Scuderie! Le forti sciroccate dei giorni scorsi hanno depositato anche sulla spiaggia protetta di Miramare, davanti alle ex Scuderie, una enorme quantità di rifiuti spiaggiati. Proprio per questo WWF Miramare ha lanciato un appello: "I sopralluoghi di questi giorni ci hanno lasciato senza parole: la plastica la fa da padrona e c’è bisogno di ripulire l’intero bagnasciuga, anche per evitare che tutti questi rifiuti finiscano di nuovo in balia delle onde e delle correnti. Ci occorre una mano, anzi più mani! Lunedì 5 novembre, vieni a darci una mano: la spiaggetta delle ex Scuderie ha bisogno di essere liberata dai rifiuti spiaggiati!"



L'appuntamento è quindi lunedì 5 novembre alle 15.30. L'immondizia raccolta verrà censita e i dati raccolti confluiranno nel database attivato dal Ministero dell'Ambiente per il monitoraggio dei rifiuti marini. Questo monitoraggio, svolto semestralmente, permette di valutare il raggiungimento dei traguardi ambientali della Strategia Marina Europea.