X Factor, Luca Rattotti vola ai Bootcamp

Quattro sì anche per Luca Rattotti che, dopo aver superato le prime audizioni di X Factor, vola ai Bootcamp. Una bella soddisfazione per il giovane di Parma che ci ha rivelato di portare ancora nel cuore Trieste, dove ha vissuto per ben cinque anni: "A Trieste ho frequentato la facoltà di Traduttori e Interpreti, in seguito ho lavorato per Bazzarra" ci ha spiegato.

"Mi sono trovato molto bene a Trieste - ha aggiunto Rattotti- l'ho considerata "casa" per molti anni. Mi ha accolto negli anni più belli, quelli dell'università. Ricordo di aver riscontrato un bel fermento musicale. Di Trieste mi rimangono di certo ottimi ricordi e tantissimi amici che hanno deciso di stabilirsi definitivamente lì".

La puntata con il "nostro" Luca, per cui facciamo il tifo, andrà in onda in uno dei giovedì dedicati ai Bootcamp. Vi consigliamo di non perderla.