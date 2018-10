Zenzero e Cannella in gara a Cake Star su Realtime, lo anticipa lo stesso ristorante di campo San Giacomo sul suo profilo Facebook. La foto ritrae il pastry chef Massimo e il suo braccio destro mentre discutono "animatamente" su quale ricetta presentare come pezzo forte. La data in cui Damiano Carrara e Katia Follesa verranno a assaggiare i dolci di Zenzero e Cannella sarà resa nota quanto prima.