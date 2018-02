Gagliardetto allo snowboarder olimpico Michele Godino, Ziberna: «Forza Michele, tutta la città tifa per te»

«Il gagliardetto "portafortuna" del Comune di Gorizia accompagnerà Michele Godino alle Olimpiadi invernali di PyeongChang!» Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

«Oggi ho avuto il piacere di salutare il nostro snowboarder olimpionico in partenza per la Corea del Sud. Un giovane goriziano di grandi capacità che due giorni fa ha conquistato anche il secondo posto ai campionati mondiali di snowboardcross in Germania. Forza Michele, tutta la città tifa per te... un grandissimo in bocca al lupo!».