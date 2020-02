"Fortissima esplosione in zona industriale", il video delle fiamme

Un forte boato e le fiamme. La segnalazione arriva direttamente da alcuni residenti in zona Montedoro che poco prima delle 10:30 hanno sentito una "fortissima esplosione" provenire dalla zona industriale. Da prime indiscrezioni le fiamme si sarebbero sprigionate da una fabbrica di dolciumi di via Ressel. Sul posto Vigili del fuoco di Trieste e Muggia, oltre al personale del 118 e i Carabinieri. La notizia è in aggiornamento.