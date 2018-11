Il presnitz fatto in casa: come preparare il dolce della principessa Sissi

Nonostante le temperature clementi di questo autunno l'inverno inizia a palesarsi nelle strade di Trieste con le prime luminarie e gli abeti in piazza. Come non pensare in largo anticipo a un dolce di Natale? Ideale per scaldare la casa e il cuore in una domenica piovosa.

Il nome deriva da Preis Prinzessin, letteralmente il "premio della principessa", conferito a questa prelibatezza dopo la vittoria a una competizione indetta tra i pasticceri di Trieste, proprio all'arrivo dell'imperatrice Elisabetta d'Asburgo al Castello di Miramare. Negli anni a seguire il nome è stato reinventato dai triestini fino ad arrivare all'odierno presnitz.

Cominciamo!

Ingredienti

per la pasta:

250 gr di burro

250 gr di farina

4 cucchiai di latte

1 uovo

succo di un limone

sale

per il ripieno:

100 gr di pinoli

100 gr di uvetta

50 gr di pistacchi tagliati

30 gr di cioccolato fondente

2 cucchiai di rum

1 cucchiaio di miele

1 fico secco

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino di cannella

1 tuorlo d’uovo per spennellare

Per la preparazione della sfoglia, mescolare i 250 grammi di burro e 125 grammi di farina e lasciar riposare tutta la notte. Poi, mescolare i restanti 125 gr di farina con i 4 cucchiai di latte, il succo di limone, un uovo, un pizzico di sale e lasciar riposare ancora un'oretta circa. Unire dunque i due preparati e quando bene amalgamati procedere con la stesura dell'impasto su un canovaccio infarinato aiutandosi con un matterello. Tirare la pasta fino a quando non sarà sottilissima. In un recipiente unire gli ingredienti per l'interno e quando pronto spargere il composto sulla pasta stesa. Arrotolare come fosse uno strudel e spalamre l'esterno con il tuorlo d'uovo sbattuto. Adagiare su una teglia e infornare per un'ora circa a 150 gradi.