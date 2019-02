A marzo torna il Trofeo delle polpette

Torna anche quest'anno la competizione sulle polpette. Per il quinto anno consecutivo infatti, l’Associazione Cuochi Trieste e la Trattoria Al Moro organizzano il Trofeo della Polpetta, aperto a tutti, professionisti e non. "Ci si potrà cimentare in vari tipi di polpette - si legge nell'invito - fritte, in piastra, al forno o al sugo e si potranno usare come ingredienti carne, verdure e pesce. La partecipazione è aperta a tutti e sarà l’occasione giusta per mettersi alla prova con quello che sembra il più semplice dei piatti".

La gara: tutte le informazioni utili

La giuria, composta da parte del direttivo dell’Associazione Cuochi Trieste, assaggerà i prodotti che cuochi professionisti e semplici appassionati cucineranno sul momento e decreteranno la polpetta più buona. I partecipanti dovranno realizzarne al massimo dieci, da cucinare in loco. La competizione è prevista dalle 15.30 in poi e andrà avanti fino alla fine dei partecipanti in gara. Le iscrizioni sono possibili via mail all’indirizzo trattoriaalmoro@libero.it, telefonando allo 0402462655 oppure al momento dell’arrivo. Per info e dettagli: Angela Del Prete 3202212039