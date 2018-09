Disoccupati, nuove opportunità per trovare lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sono attualmente due i corsi gratuiti, di 400 ore ciascuno, organizzati dallo Ial Fvg a Trieste e finanziati dal programma Pipol, il piano regionale per favorire l’occupazione, che si rivolge ai disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Nella sede di via Pondares, gli interessati possono scegliere tra il corso dedicato all’e-commerce e alla comunicazione, che punta a fornire le competenze necessarie a gestire la vendita on line, predisporre brief di comunicazione e organizzare campagne pubblicitarie, e il percorso di stilismo, sartoria e carta modellismo. In questo caso i partecipanti impareranno a progettare e confezionare capi di abbigliamento su misura, oltre che ad effettuare riparazioni di vario tipo. Info:www.ialweb.it; 040.6726311.