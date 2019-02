Roberto Da Ros nuovo coordinatore nazionale per il "piede diabetico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Sabato 2 febbraio si è concluso, a Trieste, il 6° Congresso Nazionale del Gruppo di Studio della Podopatia Diabetica che è stato organizzato dal dottor Roberto Da Ros. Il Congresso ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia e opinion leader europei. Le società scientifiche coinvolte hanno compreso diabetologi, chirurghi vascolari, radiologi interventisti, fisiatri, ortopedici, medici di medicina generale, infermieri e podologi, che hanno potuto discutere degli sviluppi scientifici ed organizzativi inerenti alla gestione di questa complicanza del diabete. Erano presenti anche le Associazioni dei Pazienti diabetici sensibilizzate e coinvolte nella diffusione della conoscenza del paziente, finalizzata alla prevenzione della complicanza e delle sue conseguenze. Le diverse figure professionali coinvolte si sono confrontate in sessioni dedicate per estrapolare le migliori opportunità terapeutiche per i pazienti diabetici affetti da tale patologia. L'applicazione delle linee guida nazionali ed internazionali rappresenta ancora una forte criticità in relazione alle risorse e alle diverse realtà locali con il forte rischio di non garantire equità e appropriatezza di cura sul tutto il territorio nazionale e regionale. Il dottor Roberto Da Ros è il nuovo Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio della Podopatia Diabetica (piede diabetico). Il gruppo ha lo scopo di definire le linee guida e gli indirizzi assistenziali nazionali per la gestione del piede diabetico ed è formato da esponenti delle due società scientifiche di diabetologia. Il ruolo di coordinatore viene attribuito a professionisti nazionali riconosciuti per le elevate e documentate competenze nel campo. Il dottor Roberto Da Ros è nato a Conegliano (TV), laureato a Padova, specializzato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Udinese conseguendo presso la stessa anche il Dottorato di Ricerca in scienze e tecnologie cliniche. Da 15 anni si dedica alla cura del Piede Diabetico dopo una formazione vascolare e chirurgica presso centri nazionali di spicco. Il Dott. Da Ros è l’attuale Responsabile del Servizio di Diabetologia di Monfalcone e Gorizia, l’attività sul Piede Diabetico risulta a valenza regionale per le possibilità diagnostico-terapeutiche e l’elevata competenza professionale che offre.