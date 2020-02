Aeroporto, voli Alitalia a rischio: la politica in pressing sul Governo

Le voci ricorrenti sulla chiusura dei voli Alitalia da e per l'aeroporto di Ronchi agita la politica regionale e provoca le forti prese di posizione della Giunta targata Fedriga e i diversi rappresentanti regionali in parlamento. La presunta sospensione delle tratte su Roma e Milano è rimbalzata questa mattina e da subito ha visto le contromosse politiche che puntano a fare pressioni sul ministero dello Sviluppo Economico affinché venga chiarita la vicenda.

Conseguenze sull'intero sistema

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha auspicato che "si tratti di una notizia priva di fondamento" e ha subito contattato il ministro Stefano Patuanelli. Sono stati quindi manifestati "i rischi e le conseguenze di questa scelta che ricadrebbero non solo sul Friuli Venezia Giulia, ma sull'economia dell'intero sistema Paese". Il ruolo strategico del territorio regionale e "la presenza in Fvg di importanti società e aziende che operano a livello internazionale" sono stati gli argomenti per far rientrare la situazione.

La posizione dei dem

La notizia è stata ripresa anche dalla deputata del Partito democratico Debora Serracchiani. “E' insostenibile e inaccettabile che Alitalia tagli collegamenti essenziali in un momento difficile per la nostra regione" ha affermato la dem. "Tutte le pressioni possibili saranno fatte sul Governo per evitare che le conseguenze della crisi Alitalia colpiscano territori che già patiscono collegamenti difficili". Secondo la Serracchiani, che parla di un "blitz al quale reagire con unione d'intenti" la Regione deve valutare l'utilizzo di "risorse proprie per supportare i voli sulla Capitale, anche con altre compagnie”. "Il coronavirus non può essere utilizzato da Alitalia per fare economie sulla pelle di cittadini e territori”.