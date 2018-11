Crisi economica: da Andrea Illy un libro per superarla con ottimismo

"Che cosa manca all'Italia per essere il Paese più felice del mondo?" una domanda provocatoria con cui Andrea Illy si approccia al Belpaese nel suo libro "Italia Felix, come uscire dalla crisi e vivere felici", appena pubblicato dalle edizioni Piemme. L'imprenditore del caffè, ambasciatore del made in Italy e capitano di un'azienda dalla lunga storia, apprezzata nei cinque continenti, dialoga con il giornalista economico Francesco Antonioli e invita anche noi cittadini a un cauto "ottimismo della ragione": «L'Italia ha un vantaggio competitivo "endogeno" legato al concetto del bello, del buono, del ben fatto. Un'attitudine che deriva sia dalla vena creativa, alimentata dall'incommensurabile patrimonio di bellezze del nostro Stivale, sia dalla cultura manifatturiera di mestieri tramandati da generazioni. Queste sono tutt'oggi le nostre armi di rilancio».

L'Italia di Illy

"Innamorato della sua terra, Illy non fa sconti nel ragionare intorno all'Italia - si legge in quarta di copertina -, Paese che da culla del diritto si è trasformato in patria del rovescio, pronto però a gesti di grande generosità; fucina di talenti che scappano e di furbi che spesso si annidano nella cosa pubblica; una società dove tutti sono allenatori e pronti a prendersela con i politici, ma dove ci sono anche tanti imprenditori (spesso generazioni di famiglie) che si fanno carico di mille problemi, con uno Stato che c'è troppo dove non dovrebbe ed è latitante dove servirebbe. Illy analizza con rigore scientifico i fenomeni in atto e con schiettezza scuote il mondo del lavoro, dell'economia, della politica, indicando le direzioni per cambiare rotta prima che sia troppo tardi".