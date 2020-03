La Camera di Commercio informa: orari e pratiche, tutto quello che c'è da sapere

La diffusione dell’infezione da COVID-19 è una fondamentale questione di salute pubblica, che necessita di adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare seguendo le linee tracciate dalle autorità competenti, le cui direttive vengono costantemente adeguate a quella che è l’evoluzione dello scenario epidemiologico.

Nel rispetto del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e seguendo il vademecum della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con le indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, gli uffici della Camera di Commercio Venezia Giulia, dell’azienda in house Aries Scarl, del Fondo Gorizia e della Zona Franca Gorizia, nonchè dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone rimarranno aperti solo su appuntamento.

Alle imprese il consiglio dell’Ente camerale è quello di evitare gli spostamenti e di usare i servizi online messi a disposizione, oppure di accedere solo se strettamente necessario agli sportelli previo appuntamento :

- Tutte le pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle imprese artigiane

http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

- Richiesta di informazioni su pratiche e adempimenti Registro delle Imprese / Artigiani

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vg



- Visure di posizioni iscritte nel registro imprese / Rea

http://www.registroimprese.it/



- Richiesta di rilascio di Firma digitale, Spid e Carta tachigrafica

http://www.vg.camcom.gov.it/uffici/nome=Firma+digitale&id_po=10&id_ufficio=64



- Richiesta rilascio certificati di origine e documenti per l'estero

http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali



- Elenchi di imprese

http://www.registroimprese.it/

oppure inviando apposita richiesta all'indirizzo registro.imprese@vg.camcom.it



- Copie di Atti e di bilanci

http://www.registroimprese.it/

oppure inviando apposita richiesta all'indirizzo registro.imprese@vg.camcom.it

- Per Regolazione del Mercato: 040 6701275

- Servizio Cassetto Digitale dell'Imprenditore https://impresa.italia.it/ dove l'imprenditore con Spid e Cns accede gratuitamente alle informazioni ed ai documenti ufficiali della sua impresa per ottenere: visure gratuite, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni.

I numeri per concordare gli appuntamenti (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) sono i seguenti:

Registro delle Imprese - Trieste: 040 6701328

- Trieste: 040 6701328 Registro delle Imprese - Gorizia: 0481 384230

- Gorizia: 0481 384230 Albi Ruoli Estero - Trieste: 040 6701328

- Trieste: 040 6701328 Albi Ruoli Estero - Gorizia : 0481 384216

- Gorizia : 0481 384216 Ufficio Ambiente: 040 6701289

Per quanto riguarda i servizi dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone gli stessi continuano a essere prestati previo appuntamento telefonando allo 0481 414097

Sportello Benzina Regionale: solo su appuntamento telefonando allo 040 6701218 o 040 6701255 per tutte le pratiche inerenti le tessere carburante.

Azienda house Aries Scarl, per appuntamento 040 6701281 e Servizio Contributi 040 6701400

La scelta dell’Ente camerale ha il fine di contribuire a creare le condizioni per la diminuzione della diffusione dell’infezione da COVID – 19, favorendo, ove possibile, per i propri dipendenti la modalità del lavoro a distanza.