iorestoacasa: segnalate a Trieste Prima le attività che fanno consegne a domicilio

L'emergenza coronavirus ha portato a una crisi sanitaria, ma anche economica. Le restrizioni rigide, ma necessarie, imposte dal governo hanno costretto molte attività a chiudere al pubblico, come bar, ristoranti, ma anche negozi e centri per la cura della persona. In questa crisi, però, c'è ancora chi resiste e si aggrappa all'unica soluzione possibile: il commercio online e le consegne a domicilio.

Le soluzioni

Se per altre tipologie di settore le soluzioni sono diverse, come le lezioni online e i canali Youtube o le app per tutto quello che riguarda il fitness, bar, ristoranti e tutti gli altri negozi vedono la consegna a domicilio come l'unica attività ammessa. Si tratta sia di un servizio utile ai clienti, i quali ricevono le cose direttamente a casa propria, sia un sostegno a queste realtà economiche, che risentono i contraccolpi della crisi legata al coronavirus.

Le liste

Anche in Friuli Venezia Giulia molti comuni si sono mobilitati, inserendo nel proprio sito internet una lista delle attività disponibili alle consegne a domicilio. Ma anche le attività stesse si sono attivate tramite social o siti con le proprie proposte.

Un aiuto in più

Anche noi, però, vogliamo fare la nostra parte, sia per darvi ulteriori pretesti per restare in casa e uscire il meno possibile, sia offrendo alle attività che hanno a disposizione attività di commercio elettronico o di consegne a domicilio la possibilità di far sapere a tutti che esistono.

Come fare

Basterà compilare la scheda azienda attraverso un form disponibile a QUESTO LINK

Una volta effettuata l'iscrizione e quindi l'accesso, troverete la schermata qui sotto. Dovrete cliccare su "la tua impresa"

Entrerete poi nella schermata qui di sotto che vi proporrà alcune semplici voci da riempire. Campi obbligatori sono quelli dei contatti telefonici (per farvi raggiungere dai clienti) e dell'indirizzo (per segnalare la zona in cui operate). Potrete inserire anche una vostra descrizione ed eventuale segnalazione dei servizi o prodotti da voi offerti a domicilio.

Una volta effettuato il caricamento della scheda, la redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione. A questo punto, la scheda sarà inserita tra le attività che tutti potranno consultare e di cui potranno avvalere per restare a casa.

