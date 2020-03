Credito alle imprese in crisi a causa dell'emergenza, Confcommercio spiega come fare

Fondo solidarietà mutui prima casa

Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto per la prima casa viene estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano un calo di fatturato almeno del 33% tra il 21/02/20 e l’entrata in vigore del decreto rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Non è necessaria la presentazione ISEE.

Misure di sostegno finanziario alle mpmi

Le imprese danneggiate dall’epidemia COVID-19 in relazione alle esposizioni debitorie in essere con gli istituti di credito sono previste le seguenti misure:

le aperture di credito a revoca esistenti prima del 29/02/2020 non possono essere revocate in tutto o in parte fino al 30/09/2020

a revoca esistenti prima del 29/02/2020 in tutto o in parte fino al 30/09/2020 i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 sono prorogati fino a tale data alle medesime condizioni

per i finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30/09/2020 viene sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing fino a tale data senza maggiori oneri per ambo le parti.