Crédit Agricole Italia rilancia l'offerta piani personali di risparmio

Ripartire dopo l’emergenza Covid-19 e sostenere insieme il rilancio dell’economia italiana nella fase due del Paese, orientando i risparmiatori nelle scelte d’investimento in grado di guidarli verso la ripresa. Con questi obiettivi Crédit Agricole Italia ha deciso di rilanciare l’offerta dei piani individuali di risparmio, attraverso MultiPir, il PIR assicurativo 4.0 di Crédit Agricole Vita, la Compagnia di assicurazione del Gruppo.

Investire nelle pmi

“Alla luce del difficile momento che sta attraversando il nostro Paese per l’emergenza Covid-19, è fondamentale supportare l’economia reale e investire nelle piccole-medie imprese italiane con un approccio di lungo periodo. Oltre alle imprese, bisogna pensare ai risparmiatori italiani, che in questo momento sono disorientati dal contesto finanziario e dalla volatilità dei mercati. Per questo necessitano di essere supportati nelle proprie scelte finanziarie e di avere a disposizione dei prodotti di risparmio, che siano in grado di contenere i rischi e aumentare il valore del proprio capitale, anche attraverso l’ottimizzazione fiscale. Con il PIR di CA Vita, offriamo ai nostri clienti una polizza assicurativa di risparmio che beneficia di tutti gli importanti vantaggi fiscali previsti dalla normativa PIR” – afferma Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Vita.

Ripartenza al fianco delle famiglie

“Anche nella fase di ripartenza del nostro Paese prosegue l’impegno concreto di Crédit Agricole FriulAdria al fianco delle famiglie e delle imprese del Nord Est. Dopo il plafond di 10 miliardi di euro messo a disposizione dal nostro Gruppo, rilanciare i PIR significa sostenere e investire nella ripresa delle aziende italiane e allo stesso tempo dare ai nostri clienti una soluzione di investimento per gestire i loro risparmi”, ha dichiarato Carlo Piana, direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria, che aggiunge - “siamo da sempre attenti a cogliere le migliori opportunità del mercato per i nostri clienti. CA Vita è tra le prime compagnie d’Assicurazione a rilanciare i PIR assicurativi nel 2020, con caratteristiche innovative e distintive di prodotto. Siamo convinti di proporre al Mercato una polizza PIR che sia utile ai nostri risparmiatori tanto quanto al Sistema Italia.”