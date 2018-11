della Rocca Gioielli - I Rolex dai prezzi più incredibili: all’asta per 18 milioni di euro

L’attenzione va immediatamente all’asta di Christie’s che ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Rolex: “Quando si parla di Rolex i prezzi sono sempre una variante dalla forbice estremamente ampia. Un Submariner usato può costare poche migliaia di euro, fino ad arrivare a cifre incredibili. In particolare, un esemplare acquistato negli anni Cinquanta per 100 dollari canadesi è stato battuto all’asta da Christie’s in giugno per 1.200.000 euro, diventando il Submariner più pagato di sempre”.

Il Submariner, del resto, è un orologio particolarmente interessante quando si parla di Rolex e di prezzi in rapida ascesa. Questo modello è molto ambito dai collezionisti e, di conseguenza, il suo valore sta continuando a crescere in modo rapido. “Di recente abbiamo potuto assistere a un altro caso simile, anche se con cifre più contenute”, racconta l’esperto. “Lo scorso maggio la casa d’aste Gardiner Houlgate ha venduto un Submariner ref. 5513, originariamente acquistato per 69 sterline in un negozio di Doncaster nel 1966, a più di 91.000 euro. Siamo lontani dal record assoluto, ma si tratta indubbiamente di una bella crescita nell’arco di qualche decennio. A rendere così prezioso questo orologio è il suo particolare quadrante, tipico degli Explorer, che riporta i numeri arabi 3, 6 e 9. Nel 2016, invece, un GMT-Master ref. 6542 è stato battuto all’asta da Phillips per quasi 300.000 euro, stabilendo il record mondiale per il modello”.

Se pensate che queste siano cifre impressionanti, preparatevi a sorprendervi ancora di più: per Rolex i prezzi non conoscono limiti. “Il record assoluto per un Rolex supera di gran lunga quello del Submariner più costoso ed è detenuto da un Daytona Paul Newman - spiega l’esperto -. Non uno qualsiasi, ma proprio l’orologio appartenuto al celebre attore, dal quale poi ha preso il nome l’intera serie di Rolex Daytona con lo stesso quadrante. Nel 2017, questo esemplare è stato battuto all’asta per 18.000.000 di euro, comprensivi di diritti. Decisamente più della cifra minima alla quale è possibile trovare un Daytona usato, i cui prezzi partono da 10.000 euro”.

Il binomio tra Rolex e prezzi in rapido aumento ha dunque a che fare con la rarità e la particolarità degli orologi, ma anche con la fama di chi li ha indossati. Spiega l’esperto: “Al di là dei moltissimi casi nei quali i prezzi dei Rolex sono saliti rapidamente alle aste poiché appartenuti a celebrità del mondo dello spettacolo o dello sport, esistono due modelli il cui valore è legato a personaggi che hanno scritto la storia. Il Rolex Stelline Bao Dai ref. 6062 deve il proprio nome all’ultimo imperatore del Vietnam, che ne è stato proprietario. Proprio per questo, nel 2017 questo esemplare praticamente unico - soltanto tre al mondo hanno un quadrante nero e indici in diamante - è stato venduto per più di 4.000.000 di euro”.

Rolex, del resto, non è l’unico brand capace di raggiungere grandi cifre in relazione a precedenti possessori particolarmente prestigiosi. “Nel 2009, uno Zenith da taschino appartenuto a Gandhi è stato venduto all’asta insieme ad alcuni altri suoi oggetti personali, tra i quali un paio di sandali e di occhiali, per la cifra totale di 1.800.000 euro, comprensivi di diritti d’asta”. Un altro brand da tenere d’occhio se si desidera effettuare un investimento su un oggetto capace di aumentare il proprio valore nel corso del tempo è Patek Philippe, il quale ha dimostrato a sua volta di poter raggiungere cifre ragguardevoli: “Un esemplare particolarmente raro - conferma il CEO di della Rocca Gioielli - è stato venduto all’asta da Phillips nel 2017 per 650.000 euro, comprensivi di diritti”.

I periti esperti della boutique della Rocca Gioielli, specializzata nella compravendita di Rolex usati ed orologi d’epoca, sono iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna. Eseguono valutazioni, riparazioni e compravendite rilasciando certificati di originalità e autenticità su tutti i prodotti.

