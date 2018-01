Economia, Andrea Illy: «Bene il Jobs Act, inizia ripresa. Arriva il "nuovo rinascimento"»

Andrea Illy, presidente di Illycaffè e di Fondazione Altagamma, durante un'intervista ad Ansa esprime grande ottimismo e fiducia nel futuro, non solo economico. Secondo Illy stiamo entrando nell'Health Age: un'età di prosperità, armonia con l'universo e altruismo, teorizzata dagli studi di Nicolai Kondratiev, che parla di macrocicli economici di 55 anni legati alla scoperta di nuove tecnologie. «Una rivoluzione epocale e un nuovo Rinascimento» sono le parole usate dall'imprenditore, che ritiene l'ottimismo una qualità essenziale per l'imprenditoria in generale. Il suo giudizio sul Jobs act è anch'esso positivo, secondo Illy avrebbe creato numerosi posti di lavoro, nonostante la perfettibilità del provvedimento.