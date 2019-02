Fincantieri in crescita: ricavi a 5,5 miliardi di euro

Ricavi in crescita a 5,5 miliardi di euro (+9%), Ebitda in aumento a 414 milioni (+21%) con un margine del 7,6 per cento sui ricavi e un carico di lavoro complessivo di 34 miliardi di euro. Un nuovo record per Fincantieri, come riporta Ansa, citando i dati del Bilancio e del progetto di Bilancio di esercizio del 2018.

Bono: "Solo un primo passo"

"Il già di per sé significativo aumento dei ricavi, che crescono quasi del 10%", ha commentato l'ad, Giuseppe Bono, "è solo un primo passo nel percorso che mira ad un aumento dei volumi di circa il 50% entro il 2022 e che richiederà un notevole sforzo organizzativo e una chiara visione delle sfide future". I risultati, ha detto, "testimoniano ancora una volta che la nostra è un'azienda leader, vero riferimento nel panorama cantieristico mondale".