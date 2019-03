Fincantieri: Massolo e Bono riconfermati

Confermati Giampiero Massolo come presidente e di Giuseppe Bono amministratore delegato di Fincantieri. Così ha indicato l'azionista Cdp, in vista del rinnovo del Consiglio d'amminiztrazione. Come riporta Ansa FVG, questo è quanto emerge dalle liste di candidati approvate dal Cda di Cdp. Per Fincantieri, della quale Cdp possiede il 77,5% attraverso Fintecna, sarà presentata la lista che vede tra gli altri Federica Seganti (indipendente), Fabrizio Palermo, Massimiliano Cesare (indipendente), Federica Santini, Barbara Alemanni (indipendente).