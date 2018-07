Fincantieri, numeri record: crescita +10% nel primo semestre

Sono in crescita del 10 per cento i ricavi di Fincantieri, per un totale di 2.527 milioni. L'Ebitda (margine operativo lordo, un indicatore utilizzato nell’ambito della valutazione d’azienda e dei titoli azionari) è a 183 milioni (+25%). L'Ebitda margin è invece del 7,3% in miglioramento rispetto al 6,3% del 30 giugno 2017 e risultato del periodo adjusted positivo per euro 39 milioni (+39%).

Questi sono alcuni dei dati della semestrale di Fincantieri, con un carico di lavoro complessivo a un livello definito "record", pari cioè a 29,8 miliardi di euro (circa 6 volte i ricavi del 2017). I risultati semestrali, approvati ieri dal CdA riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, chiudono con un utile (Risultato del periodo) di 15 milioni di euro (+4 milioni) e un flusso di cassa delle attività operative positivo per 99 mln.

«Ricavi, utili e marginalità sono in crescita e vedranno una accelerazione nella seconda metà del 2018, confermando le linee guida del Piano Industriale», ha annunciato l'a.d. di Fincantieri Giuseppe Bono: «Già un record alla chiusura del semestre, con i nuovi ordini acquisiti nel mese di luglio il nostro carico di lavoro complessivo supera i 32 miliardi di euro e testimonia la nostra capacità di costruire e consegnare puntualmente prodotti ad altissimo valore aggiunto. Questi ordinativi assicureranno lavoro a tutti i cantieri italiani per gli anni a venire; solo nel 2018, svilupperemo in Italia circa 15 milioni di ore di produzione, dando un contributo fondamentale all’export del Paese».