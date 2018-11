Fincantieri, dati record: carico complessivo da 32,5 miliardi e ricavi a +8,5%

Salgono dell'8,5% i ricavi di Fincantieri al 30 settembre 2018, rispetto al medesimo periodo del 2017, mentre il carico di lavoro complessivo raggiunge un record da 32,5 miliardi (quasi 6,5 volte i ricavi del 2017). L' EBITDA margin è invece al 7,3%, in aumento dell’11% rispetto al 30 settembre 2017 (6,5%). Questi i dati approvati dal Cda di Fincantieri, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giampiero Massolo, al 30 settembre 2018.

Mell’ambito delle navi da crociera è stato acquisito un nuovo importante cliente, Tui Cruises (joint venture tra i gruppi Tui Ag e Royal Caribbean Cruises), con due navi di nuova concezione a propulsione LNG. Entra quindi nel portafoglio clienti anche una società del gruppo Royal Caribbean. Confermato inoltre l'ordine per due navi da crociera da parte di Norwegian Cruise Line e per una unità da crociera destinata allo storico brand di lusso Cunard del gruppo Carnival Corporation & plc. firmato un Memorandum of Agreement con Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation & plc, per la costruzione di 2 navi da crociera di prossima generazione.