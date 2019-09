Finanze, Fitch assegna rating A- alla Regione FVG

L'agenzia di rating Fitch assegna il giudizio A- sull'affidabilità economica e finanziaria dell'Amministrazione regionale, che risulta decisamente superiore rispetto a quello dello Stato italiano. "Ben 2 livelli al di sopra dell'Italia, che ha invece un rating BBB con outlook negativo" precisa l'assessore alle Finanze Barbara Zilli.

Il commento di Fedriga

Così commenta il presidente del FVG Massimiliano Fedriga: "Il giudizio dell'agenzia Fitch conferma la stabilità economica al Friuli Venezia Giulia", un ricononoscimento che arriva "da parte di una realtà accreditata ai più alti livelli in tutto il mondo, che ribadisce il buon operato della Giunta anche sotto il profilo finanziario e che, in un momento politico complesso, rappresenta un segnale importante per i cittadini e le imprese della nostra regione".

Il governatore ha poi sottolineato che "l'analisi di Fitch evidenzia il basso livello di indebitamento dell'Amministrazione e le sue quote di autonomia finanziaria quali elementi di merito. A essere giudicato particolarmente positivo è stato inoltre il fatto che le contribuzioni alle manovre di finanza pubblica statale siano soggette ad accordi bilaterali con lo Stato".

I rating riflettono il "Standalone Credit Profile", che coniuga il basso debito del Fvg e la solida liquidità con un profilo di rischio medio. Quest'ultima valutazione riflette anche un modesto rischio che il bilancio regionale di 7 mld di euro possa restringersi o che i 125 mln di euro richiesti per la copertura del debito possano aumentare

L'assessore Zilli, ha dunque evidenziato che "La nostra Regione è quindi sul podio in Italia assieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno, però, compartecipazioni alle entrate più elevate, che permettono di conseguenza di esercitare le proprie prerogative in maniera ancor più efficiente".

PD FVG: "Rating in continuità con passato"

Il PD regionale attraverso una nota di Renzo Liva, dichiara che "il rating di Fitch si pone in continuità con un percorso virtuoso che è stato perseguito e stabilizzato negli anni passati, a partire dalla ristrutturazione di Banca Mediocredito e delle partecipate. Il cambio di agenzia di valutazione permette di evidenziare meglio le caratteristiche positive del sistema Fvg, ma considerate a prescindere dal giudizio negativo formulato sull'Italia, di cui la nostra Regione partecipa".

"Il vero problema che l'entusiasmo di Fedriga vorrebbe occultare - precisa Liva - è lo stato in cui versa la reputazione finanziaria dell'Italia. Se prova fosse necessaria, basterebbe guardare l'impennata della fiducia dei mercati a fronte della prospettiva di un cambio di Governo. L'abbandono del Governo da parte di Salvini può far solo bene all'Italia" .

Per Liva "se il lusinghiero giudizio di Fitch sul debito del Fvg è apprezzato da Fedriga, non si capisce come egli possa invece sostenere chi, al Governo della Nazione, dimostra invece disinteresse per il livello del debito pubblico e il giudizio dei mercati".