Free zone Trieste, D'Agostino: "Evento senza precedenti in Europa"

"Stiamo facendo affari facendo lavorare le persone con una visione bella e integrata, iniziara da qualche anno e governata dall'amministrazione pubblica. Nuova in Italia ma non intorno al mondo, dove sono i soggetti pubblici che portano avanti l'economia. Non tutti la pensano così, soprattutto nel nostro settore". Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità Portuale Zeno d'Agostino all'inaugurazione di FREEeste, la nuova Free Zone del porto di Trieste a Bagnoli della Rosandra.

"Uniti senza colore politico"

Secondo D'agostino "Non ci sono realtà simili a livello europeo, siamo orgogliosi per un lavoro con tutte le istituzioni. Grazie anche a Debora Serracchiani che ha avuto un ruolo importantissimo. Se in Italia ci si divide su tante cose a Trieste non ci stiamo dividendo, continuiamo tutti uniti senza colore politico". "Oggi dimostriamo all'Italia che le cose si possono fare, e velocemente - ha dichiarato il presidente dell'Autorità Portuale.

"Un'area enorme"

"Si prende un'area che esiste già e la si recupera aiutando parzialmente un'azienda, visto che era importante per la Wartsila allocare queste aree. A 10 giorni dall'apertura abbiamo già un magazzino da 25mila metri quadri pieno e si comincia a riempirne un altro da 48mila. Abbiamo altri 75mila metri quadri edificabili e, siccome tra i poteri del presidente dell'autorità portuale c'è quello di creare altre aree penseremo a Trieste 2, 3 e 4".

La querelle con Camber

Sulla polemica con Giulio Camber a proposito di un allarme da Bruxelles sulla Via della Seta (e relativi manifesti in giro per la città), D'Agostino ha detto: "Basta tradurre 'no se pol' in cinese e abbiamo il senso di quei manifesti".