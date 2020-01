Friuli-Venezia Giulia: prezzi delle case in crescita

Andamento positivo per il mercato immobiliare del Friuli-Venezia Giulia nel secondo semestre del 2019. Secondo quanto rilevato dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, negli ultimi sei mesi dello scorso anno il costo del mattone è aumentato del 3,1% a livello regionale.

Focus sul costo del mattone

La cifra media richiesta per acquistare un immobile in Friuli-Venezia Giulia è di 1.521 euro al metro quadro. Entrando più nei dettagli, emerge un trend particolarmente positivo a Gorizia (+2,3%) e Trieste (+3,9%). Per comprare un trilocale di 85 mq a Gorizia occorrono circa 82 mila euro: con i suoi 973 €/mq, è la zona in cui i prezzi delle case sono più bassi.

La città più cara in cui concludere una transazione immobiliare è invece Trieste, unica provincia a superare i 1.500 €/mq. Andamento incoraggiante anche per Udine che, tra giugno e dicembre 2019, ha visto i prezzi aumentare dello 0,9% e la richiesta media al metro quadro arrivare a quota 1.395 euro. L’unica città a chiudere il semestre in negativo è Pordenone: il calo è stato del 3,6%, con il costo medio al metro quadro sceso a 1.235 euro.

E gli affitti?

Nel secondo semestre dell’anno appena concluso i canoni di locazione in Friuli-Venezia Giulia si sono mantenuti sostanzialmente stabili (-0,1%). Su base annua si registra invece un aumento dell’1% a livello regionale, con un prezzo medio al metro quadro pari a 7,67 euro.