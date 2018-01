Giornata dell'Infanzia: per conoscere nidi e scuole dell'infanzia di Trieste

Si svolgerà sabato 20 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso il Centro Congressi della Stazione Marittima, la Giornata dell'Infanzia: un'iniziativa promossa dall'Assessorato all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste volta a far conoscere alle famiglie tutta l'offerta riguardante i servizi educativi 0/3 anni e le scuole dell'infanzia della città prima delle iscrizioni.

L'evento vuole offrire alle famiglie la possibilità di conoscere ed avvicinarsi ai servizi per la prima infanzia 0/3 anni (nidi d'infanzia, spazi gioco, servizi educativi domiciliari …) e alle scuole dell'infanzia della città attraverso momenti di dialogo e confronto con gli operatori impegnati quotidianamente nella cura e nell'educazione dei bambini, attraverso la consultazione di materiali vari inerenti la vita dei servizi e l'ascolto partecipato di professionisti esperti del settore chiamati ad illustrare aspetti centrali dei servizi rivolti alla delicata fascia d'età prescolare (alimentazione, aspetti sanitari, aspetti pedagogici …).

Saranno presenti esperti del Comune e dell'Azienda Sanitaria che animeranno momenti di confronto sul tema della pedagogia e dell'alimentazione nei servizi. Interverranno anche pediatri di libera scelta e rappresentanti della Croce Rossa per affrontare e sviluppare assieme ai partecipanti alcuni importanti e delicati argomenti di tipo sanitario, come ad esempio i vaccini e le problematiche legate alla disostruzione.

Un'occasione quindi per le famiglie per acquisire in un'unica giornata ogni informazione utile sui servizi e sulle modalità di iscrizione agli stessi e cominciare così ad orientarsi meglio nell'ampio e variegato panorama dei servizi 0/3 anni e 3/6 anni presenti sul territorio comunale.

Per i più piccoli presenti con mamma e papà alla Giornata dell'Infanzia saranno previsti anche due spettacoli di magia alle ore 11.00 e alle ore 16.30.

www.triestescuolaonline.it