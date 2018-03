Generali: utile di oltre 2 milioni di euro per il gruppo

Utile netto di oltre 2 miliardi di euro e un risultato operativo record di quasi 5 miliardi: sono i risultati 2017 del gruppo Assicurativo Generali diffusi ieri mattina.

Come riportato dal Tgr Rai Fvg il rialzo del titolo in Borsa ad apertura di sessione è stato immediato: il Leone di Trieste ha segnato un +2,06% a 15,63 euro.

La crescita dell'1,8% del risultato del segmento vita è attribuibile alla migliore performance degli investimenti.

Grazie ai risultati di Banca Generali e alle performance di Asser Management Europe il segmento Holding e altre attività raggiunge i 59 milioni.

Il cda proporrà all'assemblea di aprile un dividendo per azione di 0,85 euro, in crescita del 6% dai 0,80 euro per l'esercizio 2016.

L'amministratore delegato Philippe Donnet ha inoltre annunciato che il gruppo presenterà il nuovo piano strategico in un "Investor day", il 21 novembre a Milano.