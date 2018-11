GuidaAcquisti.net svela la classifica robot da cucina 2018

Sono sempre più numerose le persone che utilizzano quotidianamente un robot da cucina per la preparazione di diverse ricette. Particolarità di questo elettrodomestico è la capacità di preparare e cucinare il cibo con la stessa apparecchiatura.

Mai come per questa tipologia di elettrodomestici, il mercato è saturo di modelli tra cui poter scegliere. Orientarsi in una tale varietà di prodotti non è affatto facile ed è necessario prendere in considerazione determinati fattori per acquistare un robot da cucina in grado di soddisfare le proprie necessità.

Il mercato offre diverse tipologie di questi elettrodomestici in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più utilizzati sono i robot da cucina standard, multicooker, macchine per il pane e cuocipappa.

Secondo Andrea Pilotti, i fattori da considerare per l’acquisto di questo elettrodomestico sono potenza del motore, presenza di più accessori per preparare il cibo, regolatore di velocità, regolatore di temperatura, dimensioni, programmi di cottura e praticità d’uso.

Veniamo ora alla notizia di TriestePrima, Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici della rivista digitale GuidaAcquisti.net, ha appena pubblicato la sua classifica dei migliori robot da cucina per l’anno 2018.

Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

Robot da cucina

Braun FP5160

Kitchenaid Artisan 5KSM175PS

Philips HR7781/10

Kenwood FDM790BA

Moulinex FP824H10

Bomann KM 367 CB

Multicooker

De’Longhi Multicooker Multifry FH1396/1.BK

Kenwood Kcook Multi CCL401WH

Moulinex CE851100 Cookeo

Kitchen Aid 5KMC4241

Ariete Multicooker 2945 Twist

Russell Hobbs 21850-56

Macchine per il pane

Imetec Zero-Glu 7815

Ariete 133 Pane Express 1000 Metal

Princess Deluxe 152007

Moulinex OW610110 Home Bread Baguette

Kenwood BM450

Panasonic SD-ZB2512

Cuocipappa

Babymoov Food Processor Nutribaby Zen

H.Koenig BB80

Chicco De'Longhi Baby Meal

Philips EasyPappa Plus 4-in-1

Chicco Easy Meal

Nuvita Pappasana Vapor Combo 2

