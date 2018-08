Tre giovani su dieci non hanno lavoro

Secondo i dati diffusi ieri dall'Istat, la situazione italiana dal punto di vista del mercato del lavoro non sarebbe poi così rosea. Cresce la disoccupazione su base mensile mentre le persone che cercano un lavoro sono in aumento, dato che segna un punto negativo, visto che a cercare occupazione solitamente è chi non ce l'ha o lo ha appena perso.

Preoccupanti i dati che riguardano l'occupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni. Uno su tre (32,6 per cento ndr) è disoccupato. Si torna ai livelli del 2012, con un numero di persone senza lavoro pari a oltre due milioni. Certamente non una situazione idilliaca, al netto dei numeri e al di là delle prese di posizione politiche.