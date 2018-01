Crédit Agricole FriulAdria, Mara Del Puppo assume la guida del Servizio Comunicazione e Soci

Cambio alla guida del Servizio Comunicazione e Soci di Crédit Agricole FriulAdria. A decorrere dal 15 gennaio la responsabilità della struttura è stata affidata a Mara Del Puppo che subentra a Fabrizio Prevarin, destinato ad altro incarico nell’ambito dell’Area Imprese e Corporate.

Pordenonese di Polcenigo, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Trieste, Mara Del Puppo ha operato nello staff della Comunicazione dell’Istituto fin dal 2004, anno in cui ha fatto il suo ingresso in banca dopo precedenti esperienze lavorative nel settore del marketing e dell’advertising. Il Servizio Comunicazione e Soci è la struttura che sovrintende a tutti gli interventi di sponsorizzazione e liberalità della banca, organizza e gestisce eventi interni ed esterni come l’annuale assemblea degli azionisti e, più in generale, attua le iniziative di comunicazione in coerenza con la visione e il posizionamento sul mercato locale di Crédit Agricole FriulAdria e in accordo con le strategie del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

L’entrata nel ruolo di Mara Del Puppo è frutto, oltre che di un percorso decennale di crescita nella comunicazione della banca, anche dell’attenzione del Gruppo Crédit Agricole per la valorizzazione delle persone e in particolare del talento femminile.