Il Master che forma i manager del turismo (e gli trova un lavoro)

Praticamente subito, perché lo storico Master - che quest’anno celebra la ventiseiesima edizione - piazza il 98% dei corsisti entro il primo anno dal diploma. E’ il caso della triestina Martina Krasna, appena 24 anni, laurea in Economia del turismo a Bologna. La passione per il turismo ce l’ha nel sangue e nel 2016 decide di frequentare il Master cogliendo al volo l’opportunità (fornita dal corso) di uno stage nel settore dell’hospitality di lusso, nel reparto eventi del Belmond Hotel Splendido di Portofino, dove lavora tutt’ora come Personal Assistant del General Manager.

Ha frequentato il Master un anno prima, invece, Giulia Bonotto, classe 1988, di Pordenone, che dopo la laurea in Scienze e tecniche del turismo culturale a Udine aderisce alla proposta di studio del Ciset. Sceglie di fare lo stage come Market Manager Assistant nella sede spagnola dell’Online Travel Agency Weekendesk a Barcellona e si innamora della città. Oggi vive nella capitale catalana lavorando come Tour Operator Junior Buyer in Voyage Privé, agenzia specializzata nella vendita privata – riservata ai membri del club - di viaggi di lusso online.

Sono solo due dei tanti giovani che hanno sfondato nel mondo del turismo grazie al Master del Ciset, che da quest’anno si sposta dalla Riviera del Brenta al cuore di Treviso, all’interno del campus universitario. Il segreto di questi successi? Il costante aggiornamento e la stretta collaborazione con le principali aziende del settore. Il Master in Economia e Gestione del Turismo è il frutto della consolidata collaborazione tra Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Management e Ciset. Essere ancora in grado di vantare un placement del 98% a un anno dal diploma racconta un percorso formativo che ha saputo tenere il passo coi tempi, anzi, che spesso li ha anticipati.

Lo dicono i quasi 700 professionisti del turismo usciti dal «Master Ciset», un gruppo coeso che ha dato vita a una nutrita community di ex allievi.

Sono le loro voci a raccontare come il master abbia sancito la nascita della propria carriera. Da Expedia al Touring Club, da Hilton alle grandi società di big data del turismo internazionale. Alla community si affianca un network di contatti attivi a livello nazionale e internazionale con le principali aziende ed enti del settore turistico, stimolato dalla sinergia tra le attività di ricerca, consulenza e formazione.

Il riconoscimento degli “addetti ai lavori” è confermato dall’elevato coinvolgimento degli operatori nella docenza (40%) e nelle diverse attività d’aula – simulazioni, live projects, ecc – ma soprattutto dal placement degli allievi: il 98% a un anno dal diploma ha un contratto di lavoro. Dell’87% a tre mesi dal Master.

Il corso ha durata annuale, full-time, da novembre 2018 a ottobre 2019 al termine del quale vengono conferiti il Diploma di Master universitario e 60 crediti formativi.

I sette mesi d’aula sono infatti completati dallo stage della durata minima di tre mesi.

Durante le ultime edizioni hanno collaborato con il Master, fra gli altri: AIGO, Adria Congrex, Alpitour, Autorità portuale di Venezia, Belmond Hotels, Best Western, B&B Hotels, Booking.com, Costa Crociere, Expedia Italia, Firenze Convention Bureau, Flixbus, Hilton Hotels and Resorts, Marriott International, Musei Civici di Venezia, Nebe events, Neurowebdesign, NH Hotels, Royal Caribbean, Slow Food, Trydoo.com, Turismo FVG, Turismo in Langa, 2night, Venice Marathon.

Anche per l’edizione 2018/19 il Master gode di 6 borse di studio INPS a copertura totale per figli di dipendenti della PA.

Le lezioni inizieranno a novembre 2018.

La domanda di ammissione va presentata entro il 24/09/2018