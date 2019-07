Mercato immobiliare: prezzi stabili in Friuli-Venezia Giulia

Nei primi tre mesi del 2019 oscillazioni vicine allo zero per quanto riguarda il mercato immobiliare in Friuli-Venezia Giulia: come rilevato dall’Osservatorio di Immobiliare.it, i prezzi medi richiesti da chi vuole vendere casa sono aumentati appena dello 0,1%, mentre i canoni di locazione hanno subito una lieve decrescita (-0,9%).

Comprare casa nella regione friulana costa, in media, 1.475 euro al metro quadro. Per acquistare un bilocale di 60 metri quadri a Trieste bisogna mettere in conto una spesa di circa 90 mila euro: con i suoi 1.486 €/mq di media, il Capoluogo è la città più cara della regione. Se ci si sposta nelle altre province, il costo del mattone rimane sostanzialmente stabile. Unica eccezione Gorizia, in cui si è registrato un aumento del 3,4% nei primi tre mesi dell’anno. La città di confine rimane, però, anche l’area urbana più economica: per un’abitazione si spendono in media 952 euro al metro quadro. Nessuna variazione di prezzo per Udine (1.382 €/mq), mentre si rileva un leggero ribasso (-0,5%) a Pordenone, dove l’acquisto si aggira attorno ai 1.275 euro al metro quadro.

Scenario differente sul fronte degli affitti, con la media regionale dei canoni che si attesta sui 7,53 euro al metro quadro. Nel primo trimestre di quest’anno il trend mostra segnali positivi in quasi tutte le città, anche se con ritmi diversi a seconda delle zone: a Gorizia si arriva addirittura a un +7,4%, mentre Pordenone e Trieste si devono accontentare di un rialzo rispettivamente dello 0,3% e dello 0,6%. Anche parlando di locazioni emerge un’eccezione: questa volta è rappresentata da Udine, dove la tendenza è negativa e si registra un ribasso dell’1,8%.